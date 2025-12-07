«Нужны новые корабли»: Трамп одобрил запуск «Золотого флота» США

Президент Дональд Трамп дал согласие на запуск «Золотого флота» США. Это программа по созданию новых кораблей и беспилотных катеров. Об этом сообщил американский министр ВМС Джон Фелан в интервью Axios.
«Мы продолжим строить корабли, которые являются основой флота: авианосцы, эсминцы, десантные корабли, подводные лодки Но нам нужны новые корабли, и нам нужны современные корабли», — отметил министр ВМС.
Фелан уточнил, что проект включает американскую фрегатную платформу нового типа, модернизированные танкеры, корабли обеспечения и обширный парк беспилотной техники. Он объявил о контракте на 392 млн долларов с производителем беспилотных катеров Saronic.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует создать «Золотой флот» и обновить состав ВМС. По данным The Wall Street Journal, в Белом доме шли активные дискуссии о том, насколько реально заменить текущий флот новыми кораблями для более эффективного противодействия угрозам, включая Китай.