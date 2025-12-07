Ричмонд
Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ

Израиль будет представлен главой службы внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа, в то время как со стороны Катара будет неназванный высокопоставленный чиновник.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресение проведет переговоры с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения после израильских ударов по Дохе, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Как отмечает издание, Израиль будет представлен главой службы внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа, в то время как со стороны Катара будет неназванный высокопоставленный чиновник.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их «несчастным случаем».-0-

