Кабмин Украины прекращает полномочия наблюдательных советов энергетических компаний

Кабинет министров Украины принял решение о срочном прекращении полномочий значительной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правительства.
«Кабинет министров Украины постановил обратиться в Министерство энергетики и Фонд государственного имущества для осуществления неотложных мер по прекращению полномочий членов наблюдательных советов ряда энергетических компаний», — говорится в сообщении.
В частности, это касается трех членов набсовета компании «Оператор газотранспортной системы Украины», трех — компании «Центрэнерго», двух — АО «Энергетическая компания Украины», пяти — АО «Украинские распределительные сети», двух — АО «Оператор рынка» и одного — АО «Украинские энергетические машины». Ведомствам предоставляется три дня на выполнение этих указаний.
Тем же постановлением кабмин требует утвердить порядок отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательных советов и представителей государства, избираемых или назначаемых в их состав.
13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко, на фоне скандала, связанного с масштабной коррупцией в энергетическом секторе и среди высших должностных лиц, объявила о проверке всех государственных компаний.
Ранее сообщалось, что интерес граждан США к коррупции на Украине достиг рекорда.