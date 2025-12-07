Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», когда позицию США по миру вынуждены будут учитывать Украина и Европа.
«Если такое государство, как США, твердо будет и дальше заявлять о своей позиции о неподдержке милитаристских устремлений Украины и принуждении их к миру — это, конечно, очень серьезный фактор, который вынуждены учитывать и европейцы, и украинцы», — сказал Рыженков.
По словам главы белорусской дипломатии, украинский народ хочет мира. Однако, добавил министр, «опять же, все, в принципе, в руках только высшего украинского руководства».
В этом контексте Максим Рыженков напомнил о сотрясающих страну коррупционных скандалах. Данный факт, считает руководитель МИД Беларуси, говорит, во-первых, про «сращивание олигархических, коррупционных систем Европейского союза и Украины». А во-вторых, фигурирующие в таких скандалах средства — это те деньги, которые «собирают, фактически, отбирая у европейских налогоплательщиков». И последние ощущают ухудшение качества жизни.
Ранее мы писали, что глава МИД Беларуси Максим Рыженков объяснил многодневную командировку президента Александра Лукашенко по Югу планеты.
Тем временем агентство недвижимости назвало белорусам восемь факторов, чтобы не попасть в ситуацию, как вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. А адвокат и руководитель агентства недвижимости прокомментировали возможность «эффекта Долиной» в Беларуси.
Также соавтор начинавшего в Беларуси Юрия Антонова объяснил тайный смысл новой песни маэстро «Доченька».
Еще мы рассказывали, что белорусский певец Дмитрий Колдун заявил про отмену сразу 14 сольных концертов в России: «Причина — халатность и вредительство».