Библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки труб

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. От 300 до 400 документов пострадали при затоплении библиотеки парижского Лувра грязной водой, произошедшего в конце ноября в результате протечки старых труб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главного администратора музея Франсис Стейнбок.
«Затопление затронуло один из трех залов библиотеки департамента египетских древностей. В настоящий момент известно, что ущерб был нанесен 300−400 работам, сейчас мы проводим полный подсчет. Эти произведения намокли в результате протечки трубы… Их вынесли, открыли, и сейчас проводится тонкая работа по их осушению страница за страницей с помощью промокательной бумаги», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.
По словам Стейнбока, пострадали только периодические и справочные издания и археологические журналы, к которым обращаются египтологи, сотрудники Лувра и студенты. Самые старые из них датируются концом XIX века, другие — началом XX, добавил замглавного администратора.
Он признал, что о проблемах с системой вентиляции и отопления, которая как раз работает на основе подачи по трубам горячей или холодной воды, было известно уже на протяжении нескольких лет. Стейнбок указал, что пострадавшая зона музея числится в списке помещений, где будет проводиться обновление этой системы.
Инцидент произошел 26 ноября, уточняет BFMTV. Он был вызван ошибочным открытием клапана, которое и привело к крупному затоплению зала библиотеки грязной водой, передает телеканал.
В середине ноября Лувр сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. -0-