Пушков назвал стратегию безопасности США фактом разногласий с ЕС по Украине

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США — официальная констатация принципиальных разногласий администрации президента США Дональда Трампа с ЕС по поводу конфликта на Украине, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не «угрозой», а участником диалога о стабильности.
«Важная часть новой доктрины — официальная констатация принципиальных разногласий администрации Трампа с ЕС по поводу войны на Украине. В документе прямо говорится, что “администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые испытывают нереалистичные ожидания от войны”», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Также сенатор добавил, что в «доктрине Трампа» заявлено, что «основной целью США являются переговоры о скорейшем прекращении военных действий». По мнению Пушкова, по своему посылу и этот приоритет сильно отличается от линии ЕС, настаивающего на продолжении войны вплоть до «стратегического поражения» России.
«Сама же Россия, в отличие от времен (президента США Джо) Байдена, не названа ни угрозой, ни противником, ни “ревизионистским государством”. Вместо этого целью ставится “восстановление стратегической стабильности с Россией”», — написал Пушков.
Политик отметил, что администрация Трампа хочет, чтобы НАТО перестали воспринимать как «постоянно расширяющийся альянс». Он считает, если Киеву нужны подтверждения того, что при Трампе шансы Украины на вступление в НАТО минимальны, то такие подтверждения можно найти в «доктрине Трампа».
«При этом следует, разумеется, понимать, что любая доктрина является списком намерений, приоритетов, целей и инструментов их достижения. При изменении обстановки они могут меняться. И все же представленный администрацией Трампа взгляд на цели, задачи и роль США разительно отличаются от воззрений предыдущих американских администраций. Это бесспорно», — заключил сенатор.