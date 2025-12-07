В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не «угрозой», а участником диалога о стабильности.