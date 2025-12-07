Польша не получила приглашение на саммит по Украине в Лондоне

Польша не была приглашена на саммит по Украине, который должен состояться 8 декабря в Лондоне. Как сообщает Polsat, встречу инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон, и в ней примут участие лидеры Великобритании, Германии и Незалежной, но польский представитель в список участников не вошёл.