Польша не получила приглашение на саммит по Украине в Лондоне

Это решение вызвало обеспокоенность в Варшаве. Бывший премьер-министр страны Лешек Миллер заявил, что хорошо бы узнать причину такого положения дел.
Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Европе растёт тревога из-за возможного исключения из процесса урегулирования на Украине. По его словам, европейские круги обвиняют президента США Дональда Трампа в отсутствии интереса к Восточной Европе, включая Польшу.
