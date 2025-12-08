Ричмонд
Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE

Мэр Нью-Йорка Мамдани: при столкновении с полицией и ICE нужно знать свои права.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани выпустил видеообращение к жителям города, в котором проинформировал их о том, что нужно знать при столкновении с иммиграционной и таможенной полицией США (ICE).

«Как мэр, я буду защищать права каждого жителя Нью-Йорка, включая более трех миллионов иммигрантов, которые называют этот город своим домом. Но мы все можем противостоять ICE, если будем знать свои права», — сказал Мамдани в видео, выложенном в соцсети X.

Мамдани сказал, что агенты ICE не могут входить в частные помещения без подписанного судебного приказа, и что жители имеют право отказать им при отсутствии такого документа. Мамдани также напомнил о праве хранить молчание, а также повторять вопрос «я могу идти?» до тех пор, пока сотрудники ICE не ответят.

Новоизбранный мэр также заявил о том, что люди имеют право снимать сотрудников ICE на видео, если они не вмешиваются в процесс задержания.

Ранее Мамдани заявлял, что полиция города не будет сотрудничать с ICE. При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке.

