Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани выпустил видеообращение к жителям города, в котором проинформировал их о том, что нужно знать при столкновении с иммиграционной и таможенной полицией США (ICE).
«Как мэр, я буду защищать права каждого жителя Нью-Йорка, включая более трех миллионов иммигрантов, которые называют этот город своим домом. Но мы все можем противостоять ICE, если будем знать свои права», — сказал Мамдани в видео, выложенном в соцсети X.
Мамдани сказал, что агенты ICE не могут входить в частные помещения без подписанного судебного приказа, и что жители имеют право отказать им при отсутствии такого документа. Мамдани также напомнил о праве хранить молчание, а также повторять вопрос «я могу идти?» до тех пор, пока сотрудники ICE не ответят.
Новоизбранный мэр также заявил о том, что люди имеют право снимать сотрудников ICE на видео, если они не вмешиваются в процесс задержания.
Ранее Мамдани заявлял, что полиция города не будет сотрудничать с ICE. При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке.