Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на заседании в Брюсселе

«Еду в Брюссель защищать независимость Словакии, отвергаю абсурдный Пакт о миграции и убежище», — написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что отвергнет миграционный пакт Европейского союза, рассмотрение которого запланировано в понедельник в Брюсселе, об этом пишет РИА Новости.

«Еду в Брюссель защищать независимость Словакии, отвергаю абсурдный Пакт о миграции и убежище», — написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье.

Он добавил, что Словакия отвергает нелегальную миграцию и не позволит диктовать себе, кого на своей территории следует принимать.

«Мы не хотим людей, о которых ничего не знаем и которые не уважают наши ценности», — заключил Шутай-Эшток.

Шутай-Эшток в понедельник примет участие в заседании глав МВД Европейского союза в Брюсселе. -0-