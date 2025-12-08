Там заявили, что таким образом Киев пытается скрыть непрофессиональные действия расчётов своей ПВО и распространяет фейки.
«Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА. Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов», — сказал собеседник агентства.
Ранее эксперты и российские дипломаты неоднократно заявляли, что киевский режим пытается скрыть непрофессиональные действия расчётов ПВО. Так, в МИД России после встречи с послом Азербайджана официально заявили, что повреждение здания посольства в Киеве, по всей вероятности, произошло вследствие падения ракеты украинского комплекса Patriot. Это лишь один из случаев, когда последствия работы украинской ПВО выдавались за результаты российских ударов.
К слову, в американской прессе отметили, что новейший российский истребитель Су-30СМ2 стал первым в мире многоцелевым боевым самолётом, которому удалось уничтожить американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как отмечали в «Ростехе», эти истребители доказали свою высокую эффективность в зоне СВО, поразив сотни воздушных и наземных целей, включая современные системы ПВО. В материале также подчёркивается, что Россия может значительно расширить возможности борьбы с вражеской ПВО, наращивая парк Су-30СМ2 и активно применяя истребители пятого поколения Су-57.
