Владимир Путин посетит Туркмению на этой неделе

Путин может совершить официальный визит в Туркмению 12 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В рамках визита в Туркменистан президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Мероприятие приурочено к 30-летней годовщине провозглашения нейтралитета страны.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, визит запланирован на 12 декабря.

На неделе у российского лидера также запланирован ряд важных внутренних мероприятий: встреча с героями России, заседание Совета по нацпроектам и встреча с представителями парламентской ассамблеи ОДКБ.

Напомним, что 4−5 декабря Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. В пятницу он встретился для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди, а после этого — с президентом Драупади Мурму. Тогда же Ушаков назвал тему украинского конфликта одной из ключевых в беседе Путина и Моди тет-а-тет.

