Владимир Путин посетит Туркмению на этой неделе

Напомним, что 4−5 декабря Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. В пятницу он встретился для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди, а после этого — с президентом Драупади Мурму. Тогда же Ушаков назвал тему украинского конфликта одной из ключевых в беседе Путина и Моди тет-а-тет.