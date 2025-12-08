Правда Достоевского: почему спасённые Россией славяне перешли на сторону её врагов

— Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они — племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации, — точно подметил классик.