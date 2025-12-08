«Я не удержалась»: Симоньян подарила Путину вазу о воссоединении Украины с Россией

Главный редактор RT Маргарита Симоньян передала президенту России Владимиру Путину вазу, на которой было написано о воссоединении Украины и России. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Во время презентации телеканала RT India Симоньян рассказала, что нашла эту вазу в антикварном магазине в Индии. На ней были изображены гетман Богдан Хмельницкий и надпись, посвящённая «325-летию воссоединения Украины с Россией».
«Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», — рассказала главный редактор RT.
Путин, по её словам, поблагодарил за подарок.
