Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не удержалась»: Симоньян подарила Путину вазу о воссоединении Украины с Россией

Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян передала президенту России Владимиру Путину вазу, на которой было написано о воссоединении Украины и России. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Во время презентации телеканала RT India Симоньян рассказала, что нашла эту вазу в антикварном магазине в Индии. На ней были изображены гетман Богдан Хмельницкий и надпись, посвящённая «325-летию воссоединения Украины с Россией».

«Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», — рассказала главный редактор RT.

Путин, по её словам, поблагодарил за подарок.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер рассказал, какие подарки ему вручили военнослужащие ВС РФ в честь дня рождения. Среди них — иконы, на которых остались вмятины от пуль, а также различные фигурки, книги и предметы, связанные с военными сюжетами.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше