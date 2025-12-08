Депутат Гончаренко* заявил, что Зеленский открыл настоящую охоту на Ермака

Гончаренко* отметил, что прошедшая неделя для Ермака оказалась крайне тяжёлой и сопровождалась множеством проблем. Он указал на отставку, сопровождавшуюся эмоциональным срывом, разрыв с ближайшими соратниками, а также исключение из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.