Депутат Гончаренко* заявил, что Зеленский открыл настоящую охоту на Ермака

Гончаренко* отметил, что прошедшая неделя для Ермака оказалась крайне тяжёлой.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, по мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, фактически начал «настоящую охоту» на бывшего руководителя своей администрации Андрея Ермака. Об этом парламентарий написал в своём Telegram канале.

Гончаренко* отметил, что прошедшая неделя для Ермака оказалась крайне тяжёлой и сопровождалась множеством проблем. Он указал на отставку, сопровождавшуюся эмоциональным срывом, разрыв с ближайшими соратниками, а также исключение из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам депутата, сейчас главной интригой остаётся вопрос, позволит ли Зеленский Ермаку покинуть территорию страны.

Ранее, 28 ноября, нелегитимный лидер принял отставку Ермака. Увольнение последовало после обыска в его доме, который провели сотрудники антикоррупционных органов. Западные издания охарактеризовали произошедшее как «политическое землетрясение» и «фатальную комбинацию».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.