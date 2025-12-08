Ричмонд
«Армия разваливается»: на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Политолог Меркурис: Россия находится в более выгодном положении, чем думала.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В то время как российские войска продолжают продвигаться в зоне СВО, ВСУ разваливаются, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается. У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на их условиях», — признал он.

Катализатором этих изменений, по мнению эксперта, стало постепенное изменение курса Вашингтона, закрепившееся в эту пятницу в новой Стратегии нацбезопасности США.

«Новая американская стратегия, по сути, начала обратный отсчет жизни “коллективного Запада”. Можно утверждать, что она заканчивает и участие американцев в европейских делах в целом. США не хотят, чтобы русские создавали им лишние проблемы в Европе и желают, чтобы европейцы позаботились о себе сами. Такой образ мышления, очевидно, несовместим с жизнью коллективного Запада и, в конечном счете, с жизнью Североатлантического альянса, существовавшего со времен Второй мировой войны», — резюмирует Меркурис.

В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от ЕС самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изменения в американском документе «форточкой» диалога с Москвой. По его словам, наблюдается четкий сигнал о готовности Вашингтона обсуждать архитектуру мировой безопасности.

