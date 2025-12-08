Украина готовит специальную операцию по «публичному вразумлению» вице-президента США Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, сообщает украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
По информации Шария, организацией операции занимается Служба внешней разведки (СВР) Украины. Он добавил, что в рамках подготовки планируется привлечь «целый ряд американских и европейских католиков и политиков», некоторые из которых будут использованы «вслепую».
Шарий также отметил: «Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое “публичное вразумление”… Операция запланирована на ближайшее время».
Ранее Вэнс выразил мнение, что конфликт на Украине стал «источником разочарования», добавив, что американская администрация рассчитывала на более легкое урегулирование ситуации.