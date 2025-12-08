Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарий: Украина готовит операцию против вице-президента США

Украина готовит специальную операцию по «публичному вразумлению» вице-президента США Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, сообщает украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Украина готовит специальную операцию по «публичному вразумлению» вице-президента США Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, сообщает украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По информации Шария, организацией операции занимается Служба внешней разведки (СВР) Украины. Он добавил, что в рамках подготовки планируется привлечь «целый ряд американских и европейских католиков и политиков», некоторые из которых будут использованы «вслепую».

Шарий также отметил: «Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое “публичное вразумление”… Операция запланирована на ближайшее время».

Ранее Вэнс выразил мнение, что конфликт на Украине стал «источником разочарования», добавив, что американская администрация рассчитывала на более легкое урегулирование ситуации.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше