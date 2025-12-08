В США сделали заявление о расширении бизнеса в РФ: «Приоритет номер один»

Американские компании стремятся увеличить своё присутствие на российском рынке. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи, пишут «Известия».
«Отмена запрета на инвестиции — это наш приоритет № 1. Компании, которые остались в России, очень бы хотели расширяться, а те компании, которые ушли или еще не приходили, хотели бы иметь такую возможность в будущем», — заявил Эйджи.
Он также отметил положительные сигналы, которые стали появляться после смены администрации в США. По его словам, AmCham видит готовность к налаживанию диалога, что вызывает у них оптимизм. Глава американской палаты назвал президента Дональда Трампа «крутым брендом», сравнив его с успешным бизнесменом, и выразил надежду, что политик прислушается к мнению бизнесмена и постарается сделать так, чтобы политика не мешала развитию бизнеса.
Эйджи также уверен, что Трамп понимает ущерб, который санкции причиняют американским компаниям, о чём свидетельствуют его публичные выступления.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что крупные компании из США направляют письма российским представителям, в которых просят не забывать о том, что они есть, и об их желании вернуться на рынок РФ.