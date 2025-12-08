В США сделали заявление о расширении бизнеса в РФ: «Приоритет номер один»

Он также отметил положительные сигналы, которые стали появляться после смены администрации в США. По его словам, AmCham видит готовность к налаживанию диалога, что вызывает у них оптимизм. Глава американской палаты назвал президента Дональда Трампа «крутым брендом», сравнив его с успешным бизнесменом, и выразил надежду, что политик прислушается к мнению бизнесмена и постарается сделать так, чтобы политика не мешала развитию бизнеса.