Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым

Трамп думал, что конфликт России и Украины будет проще урегулировать.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предполагал, что конфликт между РФ и Украиной будет разрешить легче, чем он думал, назвал его «тяжелым».

«Россия и Украина — думал, это будет немного проще … это очень тяжелая война», — сказал Трамп в Кеннеди центре.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше