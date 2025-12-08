Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предполагал, что конфликт между РФ и Украиной будет разрешить легче, чем он думал, назвал его «тяжелым».
«Россия и Украина — думал, это будет немного проще … это очень тяжелая война», — сказал Трамп в Кеннеди центре.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше