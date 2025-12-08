Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
«Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», — сказал Трамп во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
