Пушков: стратегия безопасности США отражает разногласия с ЕС по Украине

Обновлённая стратегия американской национальной безопасности официально сигнализирует о наличии принципиальных противоречий между Белым домом и Евросоюзом по поводу украинского конфликта, заявил глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Важная часть новой доктрины — официальная констатация принципиальных разногласий администрации Трампа с ЕС по поводу на Украине. В документе прямо говорится, что “администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые испытывают нереалистичные ожидания от “”, — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Парламентарий также обратил внимание, что в документе прописано, что «основной целью США являются переговоры о скорейшем прекращении военных действий». Пушков отметил, что такой подход разительно отличается от политики Европы, которая выступает за продолжение конфликта с желанием нанести России «стратегического поражения».
Кроме того, как подчеркнул глава комиссии, в новой американской стратегии Россию больше не называют «ревизионистским государством», угрозой или противником США. Вашингтон теперь нацелен на сотрудничество с РФ для «восстановления стратегической стабильности».
Сенатор также указал на стремление США добиться того, чтобы в НАТО перестали видеть «постоянно расширяющийся альянс». Помимо этого, по словам сенатора, из стратегии вытекает, что вероятность принятия Украины в этот блок низка.
Вместе с тем Пушков призвал осознавать, что доктрины способны меняться, поскольку представляют собой перечень целей, приоритетов и методов их осуществления. Парламентарий добавил, что, несмотря на это, позиция Белого дома всё же существенно отличается от взглядов прежних администраций США.
Напомним, американские власти опубликовали обновлённую стратегию национальной безопасности 5 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что документ может стать основой для продолжения работы над урегулированием украинского конфликта.
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что новая стратегия национальной безопасности США является ответом Вашингтона на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Журналисты уточнили, что документ принимает ключевые требования РФ, включая то, что Североатлантический альянс не должен продолжать расширяться вечно.