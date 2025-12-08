Ричмонд
«Большой Владивосток» может стать миллионником по моделям Сеула и Шанхая

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ФедералПресс. Власти Приморского края рассматривают опыт азиатских мегаполисов для создания первого на Дальнем Востоке города-миллионника в рамках агломерации «Большой Владивосток». Пилотный проект по управлению такими территориями был инициирован по поручению президента России.

Источник: РИА "Новости"

Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина отметила, что, учитывая ориентированность региона на АТР, для модернизации управления «Большим Владивостоком» может быть применен опыт Сеула и Шанхая.

«Владивостокская агломерация — идеальный проект для отработки специализированных подходов к управлению, необходимых для гармонизации развития территории», — подчеркнула она.

По словам вице-губернатора, корейская модель предполагает объединение муниципалитетов в единую административную единицу с общим руководством и активной цифровизацией. Китайский же опыт заключается в создании координационного административного комитета по вопросам экономики, инфраструктуры и экологии. В актуализированный федеральный план развития агломерации уже включены первые организационные мероприятия. Проект предполагает объединение Владивостока с тремя ближайшими муниципалитетами и создание города-спутника, что в сумме позволит преодолеть планку в миллион жителей.

Сейчас, как пояснила Щербина, идет совместная работа с муниципалитетами, экспертами и федеральным центром по выбору оптимальной модели управления. Эта модель потребует адаптации законодательных и организационных механизмов. Ключевая задача — раскрыть экономический потенциал территории и создать современную, комфортную городскую среду с полноценной инфраструктурой.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.