«Большой Владивосток» может стать миллионником по моделям Сеула и Шанхая

По словам вице-губернатора, корейская модель предполагает объединение муниципалитетов в единую административную единицу с общим руководством и активной цифровизацией. Китайский же опыт заключается в создании координационного административного комитета по вопросам экономики, инфраструктуры и экологии. В актуализированный федеральный план развития агломерации уже включены первые организационные мероприятия. Проект предполагает объединение Владивостока с тремя ближайшими муниципалитетами и создание города-спутника, что в сумме позволит преодолеть планку в миллион жителей.