В Швеции впервые за многие годы состоялся неонацистский марш

В Швеции одобрили проведение неонацистского марша впервые за 15 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В субботу впервые за 15 лет в Швеции произошел неонацистский марш, организованный ультраправыми организациями, сообщает местный портал Sweden Herald.

«По данным полиции, в факельном шествии, начавшемся днем приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках», — указывается в сообщении.

Согласно материалу, шведская полиция сама выдала разрешение на проведение марша, а попытки муниципалитета Стокгольма обжаловать решение не увенчались успехом.

«В ходе марша неоднократно вспыхивали насилие, возникали стычки между демонстрантами. Заявку на разрешение проведения субботней демонстрации подал человек, связанный с нацистским “Северным движением сопротивления”. Муниципалитет Сейлема обжаловал выданное полицией разрешение на проведение демонстрации, но получил отказ», — уточняет СМИ.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма и толерантность Европы к возрождению на ее территории нацистской идеологии неприемлемыми.

