В Швеции впервые за многие годы состоялся неонацистский марш

«По данным полиции, в факельном шествии, начавшемся днем приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках», — указывается в сообщении.