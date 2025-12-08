Шарий заявил о готовящейся спецоперации Украины против Рубио и Вэнса

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным пунктом споров в переговорах по Украине является пятая часть территории ДНР, которая сейчас находится под контролем Киева. Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис. По словам дипломата, урегулирование зависит только от Москвы и Киева.