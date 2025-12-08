Марш неонацистов в Швейцарии. Видео X / AJEnglish.
«Это совершенно отвратительные взгляды и группы, которые часто служат платформой для радикализации и насилия», — заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.
В столкновениях пострадали трое полицейских и около 15 противников марша. Полиция задержала 18 человек, восемь из них — иностранцы. Один из задержанных проходит процедуру депортации. На месте нашли хоккейные клюшки, которые, как предполагается, использовали в качестве оружия.
Пресс-секретарь полиции Ула Эстерлинг пояснила, что стражи порядка применяли дубинки и перцовые баллончики, чтобы оттеснить участников марша и не допустить насилия.
Ранее в Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистов. В церемонии участвовали почётный караул, военный оркестр департамента пограничной службы Молдавии, представители Бессарабской митрополии (входит в состав Румынской православной церкви) и органов местного самоуправления, а также дети.
