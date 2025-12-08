В Стокгольме впервые за 15 лет прошёл марш неонацистов

В Стокгольме впервые за 15 лет прошёл марш ультраправых группировок, пропагандирующих «превосходство белой расы». Около 200 человек прошли по центру города, повторив так называемый «Салемский марш» в память о скинхеде Даниэле Вредстреме. Участники выкрикивали лозунги: «Швеция для шведов» и «Да здравствует победа». Об этом сообщает портал Swedinfo.