В Госдуме хотят ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов

Депутат направил эту инициативу министру труда России Антону Котякову. Документ, который оказался в распоряжении журналистов, содержит предложение закрепить такую выплату на федеральном уровне. По словам Чернышова, это помогло бы укрепить кадровый потенциал, повысить престиж профессий в сферах образования и здравоохранения и усилить социальную защиту работников.
Авторы идеи считают, что выплата должна быть ежегодной и гарантированной. Её предлагают установить в размере не меньше одного среднемесячного оклада. Предполагается, что 13 ю зарплату будут начислять по итогам календарного года за счёт бюджетных средств. В Госдуме уточнили, что для получения выплаты достаточно добросовестно выполнять свои обязанности и не иметь дисциплинарных взысканий.
Чернышов добавил, что такая мера не только поддержит специалистов, но и поможет удержать кадры в регионах. По его мнению, это будет способствовать притоку молодых специалистов, укреплению кадрового суверенитета и улучшению качества жизни граждан.
Как стало известно, в декабре 2025 года часть российских пенсионеров сможет получить «13-ю» пенсию. Она полагается тем, кто получает деньги в период до 11 числа.