В Госдуме хотят ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов

Авторы идеи считают, что выплата должна быть ежегодной и гарантированной. Её предлагают установить в размере не меньше одного среднемесячного оклада. Предполагается, что 13 ю зарплату будут начислять по итогам календарного года за счёт бюджетных средств. В Госдуме уточнили, что для получения выплаты достаточно добросовестно выполнять свои обязанности и не иметь дисциплинарных взысканий.