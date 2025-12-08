Трамп выразил разочарование Зеленским из-за затягивания с мирным планом

«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают именно остановку войн. Песков счёл позитивным исчезновение России из списка угроз в этом документе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.