Трамп: Россия и народ Украины поддерживают план США, но Зеленский его не читал

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и народ Украины поддерживают предложенные Вашингтоном условия урегулирования конфликта. При этом он усомнился в позиции Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

«Россия, как я полагаю, не против. Но я не уверен, что Зеленский согласен с ним [с планом]. Его народ это поддерживает, но он сам ещё не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так», — сказал американский лидер журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что США пытаются «покончить с девятой войной», имея в виду конфликт на Украине.

Также президент США рассказал о своём разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

