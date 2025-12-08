Меркурис: Россия находится в более выгодном положении, чем полагала

Россия в рамках спецоперации оказалась в ещё более выгодном положении, чем предполагала ранее, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«армии наступают. Украинская армия разваливается. У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на условиях», — пояснил эксперт в своём видеоблоге.
По его словам, этот процесс ускорился за счёт постепенного изменения политики США, которое закрепилось в обновлённой стратегии американской национальной безопасности.
Меркурис считает, что с публикации этого документа, по сути, стартовал обратный отсчет жизни «коллективного Запада».
«Можно утверждать, что она заканчивает и участие американцев в европейских делах в целом. США не хотят, чтобы русские создавали им лишние проблемы в Европе и желают, чтобы европейцы позаботились о себе сами», — сказал аналитик.
Эксперт считает, что подход противоречит не только существованию коллективного Запада, но ставит под сомнение необходимость Североатлантического альянса, основанного в 1949 году.
7 декабря заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что власти США продолжают «дрессировать» ЕС, чтобы напомнить, кто является «истинным хозяином». Он также подчеркнул, что Россия может извлечь пользу из разногласий между Вашингтоном и Брюсселем.