Трамп: Зеленский не прочитал мирное предложение США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что украинский лидер Владимир Зеленский еще не ознакомился с предложением по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Во время мероприятия в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп отметил: «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение». Это заявление подчеркивает важность мирных инициатив в контексте продолжающегося конфликта.

Ранее были названы итоги «мирных» переговоров между Украиной и США в Майами.

