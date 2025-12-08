Трамп: Зеленский не прочитал мирное предложение США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что украинский лидер Владимир Зеленский еще не ознакомился с предложением по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Во время мероприятия в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп отметил: «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение». Это заявление подчеркивает важность мирных инициатив в контексте продолжающегося конфликта.
Ранее были названы итоги «мирных» переговоров между Украиной и США в Майами.
