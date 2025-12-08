Трамп полагал, что украинский конфликт получится урегулировать проще

3 декабря газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что количество переговоров, проведенных США по урегулированию ситуации на Украине, достигло максимального значения за последние три года. В публикации отмечалось, что многие наблюдатели исходили из того, что Дональд Трамп потеряет интерес к этому вопросу, однако американский президент только усилил шаги.