Президент США Дональд Трамп признался, что недооценил сложность украинского конфликта и назвал его «очень тяжёлым».
По словам главы Белого дома, он полагал, что разрешить кризис удастся более простым способом.
«Россия и Украина — думал, это будет немного проще. Это очень тяжёлый конфликт», — сказал американский лидер в Кеннеди-центре, который находится в Вашингтоне.
Трамп убеждён, что Россия и жители Украины поддерживают план по урегулированию, выдвинутый администрацией США. Президент уточнил, что американские власти контактируют по этому поводу с украинской стороной, включая Владимира Зеленского.
Напомним, 2 декабря глава Белого дома заявил, что США прилагают значительные усилия для урегулирования украинского конфликта. Трамп подчеркнул, что они стараются «очень сильно».
3 декабря газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что количество переговоров, проведенных США по урегулированию ситуации на Украине, достигло максимального значения за последние три года. В публикации отмечалось, что многие наблюдатели исходили из того, что Дональд Трамп потеряет интерес к этому вопросу, однако американский президент только усилил шаги.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что представители администрации США утверждают, что они отличаются от тех американских политиков, которые выступали зачинщиками украинского конфликта.