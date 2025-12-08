Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в воскресенье, 7 декабря, заявил, что в дипломатических кругах Европейского союза царит паника.
— Крупнейшие дипломаты ЕС в панике, — написал Дмитриев в социальной сети X.
Спецпредставитель президента РФ призвал решить проблемы, созданные Евросоюзом, включая рост преступности, неконтролируемую миграцию, деиндустриализацию и экономический спад.
Ранее Илон Маск заявил, что ЕС необходимо ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным государствам. По его словам, бюрократия «медленно до смерти душит Европу». Маск также задался вопросом, от чего Америка защищает Европу. В ответ на это Сикорский призвал Маска «лететь на Марс», отметив, что там «нет цензуры нацистских приветствий».