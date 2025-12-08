Глава РФПИ заявил о панике среди дипломатов Евросоюза

Ранее Илон Маск заявил, что ЕС необходимо ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным государствам. По его словам, бюрократия «медленно до смерти душит Европу». Маск также задался вопросом, от чего Америка защищает Европу. В ответ на это Сикорский призвал Маска «лететь на Марс», отметив, что там «нет цензуры нацистских приветствий».