Глава РФПИ заявил о панике среди дипломатов Евросоюза

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в воскресенье, 7 декабря, заявил, что в дипломатических кругах Европейского союза царит паника.

— Крупнейшие дипломаты ЕС в панике, — написал Дмитриев в социальной сети X.

Спецпредставитель президента РФ призвал решить проблемы, созданные Евросоюзом, включая рост преступности, неконтролируемую миграцию, деиндустриализацию и экономический спад.

Дмитриев также прокомментировал опрос главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предположил, что он и Илон Маск якобы хотят разделить Европу для ее эксплуатации. Глава РФПИ подчеркнул, что «Европа заслуживает лучшего» и призвал сделать ее «снова великой».

Ранее Илон Маск заявил, что ЕС необходимо ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным государствам. По его словам, бюрократия «медленно до смерти душит Европу». Маск также задался вопросом, от чего Америка защищает Европу. В ответ на это Сикорский призвал Маска «лететь на Марс», отметив, что там «нет цензуры нацистских приветствий».

