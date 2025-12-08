Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный

«Таиланд развернул F-16 для ответа Камбодже после того, как была атакована база Анупонг, после чего погиб один тайский военный и двое получили ранения», — говорится в публикации.
Уточняется, что целью истребителей стала камбоджийская артиллерия. В тайской армии добавили, что F-16 атакуют позиции противника в районе Чонг Ан Ма.
В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, переходивший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля.
В итоге все завершилось прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Последняя из них в этом году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
В конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.