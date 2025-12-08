Американская сторона, по утверждению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, фактически вывела политически ослабленного нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского из переговорного процесса, поставив его окружение перед реальной угрозой арестов. Об этом он написал в материале для издания Consortium News.
Макговерн отметил, что команда президента США Дональда Трампа, которую он называет более прагматичной, уже не придаёт большого значения позиции Зеленского и, как он предполагает, намерена продолжить переговоры без участия киевского главаря.
«Он уже становится ходячим трупом в Киеве. Однако простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьезное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории, которые понесет Украина», — пишет экс-аналитик.
Эксперт также связал это давление с продолжающимся антикоррупционным расследованием, которое затронуло самого нелегитимного и его ближайшее окружение и, как он утверждает, уже заметно изменило баланс власти в Киеве за последний месяц.
По словам Макговерна, после вынужденной отставки бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака может последовать новая серия задержаний высокопоставленных чиновников, близких к киевскому режиму, которым могут предъявить обвинения в коррупции.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев должен начать переговоры, так как пространство для решений сокращается из-за действий ВС РФ. Продолжение конфликта бессмысленно и опасно для Украины.