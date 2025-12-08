По его словам, европейские дипломаты начинают паниковать на фоне внутреннего кризиса и резкого ухудшения ситуации в ключевых сферах. Он назвал проблемы, которые, по его мнению, создал сам Евросоюз: неконтролируемую миграцию, рост преступности, высокие цены на энергоресурсы, экономический спад и распространение цензуры. Дмитриев подчеркнул, что Европа «заслуживает лучшего» и призвал сделать ее «великой».