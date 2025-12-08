Ричмонд
Стало известно, почему в ЕС заговорили о панике на фоне перепалки вокруг Европы

Высказывания европейских политиков вызвали резкую реакцию со стороны российских представителей.

Высказывания европейских политиков вызвали резкую реакцию со стороны российских представителей. В обсуждение включился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который заявил о нарастающем беспокойстве в дипломатических кругах Евросоюза.

По его словам, европейские дипломаты начинают паниковать на фоне внутреннего кризиса и резкого ухудшения ситуации в ключевых сферах. Он назвал проблемы, которые, по его мнению, создал сам Евросоюз: неконтролируемую миграцию, рост преступности, высокие цены на энергоресурсы, экономический спад и распространение цензуры. Дмитриев подчеркнул, что Европа «заслуживает лучшего» и призвал сделать ее «великой».

Поводом для обмена заявлениями стала публикация главы МИД Польши Радослава Сикорского. Польский министр обвинил Илона Маска и Дмитриева в стремлении расколоть европейские страны ради доминирования и дальнейшей эксплуатации региона.

Накануне российский представитель поддержал оценку Маска, который заявил, что европейская цивилизация «как лунатик идет к забвению». Дмитриев добавил, что речь идет уже не о медленном движении, а о стремительном падении.

Обмен заявлениями стал очередным эпизодом в затянувшемся споре вокруг будущего Европы, где политический и экономический кризис усиливает напряжение между Брюсселем и критиками европейского курса.

