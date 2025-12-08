Военный погиб во время обстрела между Камбоджей и Таиландом

Сначала Камбоджа атаковала тайскую военную базу Анупонг. В результате погиб один солдат, ещё двое получили ранения. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16 и нанёс удары по позициям противника. Об этом Khaosod рассказал представитель тайской армии.