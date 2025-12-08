Раскрыто, что в НАТО заговорили о «жестких мерах» против России

По данным западной прессы, президент Чехии Петр Павел, ранее возглавлявший военный комитет НАТО, заявил о наличии у альянса оснований для более жесткой реакции. Он допустил, что при повторении инцидентов может настать момент, когда страны блока пойдут на сбитие российского самолета или беспилотника.