Высказывания руководителей Североатлантического альянса указывают на заметное ужесточение риторики вокруг инцидентов с дронами и военной авиацией в европейском воздушном пространстве. Впервые прозвучали прямые намеки на возможность силовых действий.
По данным западной прессы, президент Чехии Петр Павел, ранее возглавлявший военный комитет НАТО, заявил о наличии у альянса оснований для более жесткой реакции. Он допустил, что при повторении инцидентов может настать момент, когда страны блока пойдут на сбитие российского самолета или беспилотника.
Москва неоднократно опровергала обвинения в адрес своих вооруженных сил. Президент России отмечал, что у страны нет аппаратов, способных долететь до Португалии. Пресс-служба Кремля называла инсинуации о нарушениях воздушного пространства безосновательными.
Павел утверждает, что Россия охраняет свое воздушное пространство жестко, и НАТО, по его мнению, должно поступать аналогично. Он указывает, что инциденты, по версии альянса, преследуют несколько задач: демонстрацию возможностей, проверку систем ПВО и тестирование готовности Европы действовать в целях самообороны.
Чешский лидер отметил, что европейским странам следует готовиться к сценарию, при котором США окажутся занятыми в других регионах и не смогут обеспечить полную поддержку союзникам. В таком случае, убежден он, Европа должна быть способна вести конфликт самостоятельно.
Риторика ужесточается и в других структурах НАТО. Действующий глава военного комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил мысль о превентивных ударах, назвав их одной из форм оборонительных действий. В кулуарах обсуждается, как именно должен выглядеть механизм сдерживания — через ответные меры или упреждающие действия.
По данным политических источников, в ЕС рассматривают «асимметричные» варианты реакции на фоне диверсий и эпизодов с беспилотниками: от киберопераций до внезапных учений под эгидой НАТО.
Москва, в свою очередь, объявляет происходящее элементом гибридной войны. Российские власти подчеркивают, что страны альянса уже вовлечены в конфронтацию с Россией.
