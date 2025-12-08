Фонарев: Макрон может сформировать ЧВК для Украины за 5 дней

«ЧВК можно сформировать практически за пять дней. На практике такая ЧВК ЧВК может быть зарегистрирована на территории Франции, тогда ее можно считать французской. А наемников они наберут в любых других странах. В мире существуют такие рекрутинговые центры, они известны достаточно ограниченному контингенту. Это бизнес. Те, кто занимается этим бизнесом, они знают, где взять людей», — объяснил он.