Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о разговоре с Зеленским. На фоне видимой подготовки к переговором о мире Франция продолжает искать возможность прямого участия в боевых действиях на Украине. В частности, был подписан декрет, разрешающий отправлять ЧВК «для оказания помощи “третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения”».
Как отметил в беседе с aif.ru президент Национальной Ассоциации Телохранителей (НАСТ) России старший офицер штаба 9-го управления Дмитрий Фонарёв, во Франции на создание ЧВК потребуется меньше недели.
«ЧВК можно сформировать практически за пять дней. На практике такая ЧВК ЧВК может быть зарегистрирована на территории Франции, тогда ее можно считать французской. А наемников они наберут в любых других странах. В мире существуют такие рекрутинговые центры, они известны достаточно ограниченному контингенту. Это бизнес. Те, кто занимается этим бизнесом, они знают, где взять людей», — объяснил он.
В службе внешней разведки РФ, в свою очередь, заявили, что присутствие на Украине французских ЧВК будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против РФ. Эти ЧВК станут первоочередной законной целью российских военных.