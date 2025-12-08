Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, западная стратегия в отношении Украины будет продолжена независимо от того, кто придет к власти после Владимира Зеленского. Дипломат сообщила, что, согласно позиции западных стратегов, Украина должна продолжить мобилизацию, в том числе путем снижения призывного порога и вовлечения женского населения в армию. Тогда же Захарова провела параллель между сегодняшним курсом западных государств и расовой политикой Третьего рейха. Она была направлена, по словам Захаровой, на ликвидацию славянских народов.