У крупнейших дипломатов из ЕС началась паника. В ответ на высказывание польского министра иностранных дел Радослава Сикорского спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что наблюдает панику у высших дипломатических представителей Европейского союза.
До этого Сикорский обвинил Кирилла Дмитриева и предпринимателя Илона Маска в намерениях разделить и использовать Европу в своих интересах. После этого он опубликовал опрос, предложив на выбор две стратегии для Европы: капитуляцию или возвращение былого величия.
«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев в соцсети X.
Кроме этого, Сикорский на фоне заявлений Маска о ЕС послал его на Марс. Тогда он вспомнил скандальный танец американского бизнесмена на инаугурации Дональда Трампа. Тогда Маск в порыве эмоций он вскинул руку вверх, что оказалось похоже на фашистское приветствие.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев согласился с заявлением Маска, в котором тот высказался за ликвидацию Европейского союза.
При этом накануне предприниматель Маск опубликовал в соцсети пост с картинкой, где были изображены флаги ЕС и нацистской Германии с подписью «Четвертый рейх».
Сикорский также анонсировал покупку тремя европейскими странами ракет для ЗРК Patriot на 500 млн долларов у Соединенных Штатов. Покупателями вооружения станут Польша, Норвегия и Германия.
Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, западная стратегия в отношении Украины будет продолжена независимо от того, кто придет к власти после Владимира Зеленского. Дипломат сообщила, что, согласно позиции западных стратегов, Украина должна продолжить мобилизацию, в том числе путем снижения призывного порога и вовлечения женского населения в армию. Тогда же Захарова провела параллель между сегодняшним курсом западных государств и расовой политикой Третьего рейха. Она была направлена, по словам Захаровой, на ликвидацию славянских народов.