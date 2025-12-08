«Ещё одна пара глаз»: в США озвучили цель встречи зятя Трампа с Путиным

Зять президента США Джаред Кушнер приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы затем передать Дональду Трампу позицию Москвы по урегулированию ситуации на Украине. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал это заявление в беседе с РИА Новости.
Он объяснил, что Кушнер фактически выступил в роли «ещё одной пары глаз», которая после разговора с российской стороной подтвердила Трампу услышанные в Москве оценки и подходы.
«Также допускаю, что Кушнер привлечен с расчетом на возможные деловые сделки. Он мог бы выступить представителем бизнес-интересов семьи Трампа», — рассказал Джонсон.
Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин провёл около пяти часов переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что территориальные вопросы обсуждались, однако стороны пока не пришли к компромиссу. Он подчеркнул, что несколько пунктов предложенного США плана остаются для России неприемлемыми.