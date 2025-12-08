Стало известно, что в Польше заподозрили договоренности РФ и США по санкциям

Польские СМИ сообщили о неожиданном изменении американской санкционной политики, совпавшем с визитом российских представителей и последующей поездкой президента Владимира Путина в Индию. Журналисты расценили произошедшее как тревожный сигнал для Европы.
По данным издания Money.pl, несколько дней назад в Кремле состоялись переговоры российской стороны со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча длилась около пяти часов. Спустя короткое время Путин отправился в Индию, где обсуждал развитие торговых связей. Пока внимание мировой прессы было сосредоточено на визите, из США поступила неожиданная информация: Вашингтон частично ослабил санкции против нефтяной компании «Лукойл», передает АБН24.
Американские власти разрешили зарубежным АЗС компании работать до 29 апреля 2026 года, а также одобрили проведение транзакций. В Польше назвали это «ужасным сигналом» и подчеркнули, что решение стало полным сюрпризом для европейских стран, пытающихся добиться сокращения зависимости от российских углеводородов.
Аналитики в Варшаве допускают, что между сторонами могли пройти закулисные консультации. Они напоминают, что ранее США уже делали исключения: по просьбе Берлина были сняты ограничения с немецких структур «Роснефти», а Болгария и Венгрия получили разрешение продолжать импорт российской нефти.
В Польше опасаются, что подобные решения подрывают единство санкционной политики и дают Москве возможность ослаблять давление на европейские правительства, замедляя их отказ от российских энергоресурсов. В публикациях отмечается, что происходящее вызывает «ярость» у сторонников жесткой линии в отношении России.
