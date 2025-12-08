Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В стране ЕС неожиданно предупредили о «средневековом будущем» Европы

Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс выступил с резкой оценкой миграционной политики Евросоюза.

Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс выступил с резкой оценкой миграционной политики Евросоюза. Его заявление стало продолжением дискуссий, поднятых в новой стратегии нацбезопасности США.

По словам политика, Европа стремительно теряет устойчивость на фоне открытых границ и массовой иммиграции. Он заявил, что континент «превращается в средневековый», если срочно не принять меры по ограничению нелегального притока мигрантов. В противном случае, отметил Вилдерс, Европа рискует утратить культурную идентичность.

В новой американской стратегии также говорится о проблемах Европы, связанных с миграцией, давлением на суверенитет и демографическим спадом. Эти оценки, по мнению наблюдателей, создали фон для выступлений политиков, выступающих за жесткое регулирование потоков.

Вилдерс продолжает придерживаться своей традиционной позиции: он поддерживает сокращение иммиграции из Африки и мусульманских стран, депортацию нелегальных мигрантов и усиление контроля на границах. Его заявления снова актуализировали дискуссию о том, сможет ли Европа сохранить устойчивость в условиях продолжающегося миграционного кризиса.

Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше