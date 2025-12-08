Совбез ООН организует заседание по Украине 9 декабря

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине во вторник, 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства Словении при организации.
Начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени. Уточняется, что инициатором обсуждения выступила Словения, а также Дания, Франция, Великобритания, Греция и Республика Корея, которые направили соответствующий запрос в Совбез.
Ранее стало известно, что на заседании Генассамблеи ООН проект резолюции, посвященной украинским детям, не получил большинства голосов. Документ был подготовлен Украиной, Канадой и рядом европейских стран.
Его поддержала 91 делегация, еще 57 стран предпочли воздержаться. Против выступили Россия, Иран, КНДР, Белоруссия, Судан и еще несколько государств. Более тридцати стран не приняли участия в голосовании.