Дмитриев опубликовал опрос, нужно ли Зеленскому изучить мирное предложение США

Итоги голосования Дмитриева обещано подвести спустя сутки.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсети опрос, в котором спрашивает, следует ли нелегитимному лидеру Украины Владимиру Зеленскому ознакомиться с предложенным США мирным планом урегулирования конфликта.

«Стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США?», — задал Дмитриев вопрос пользователям в соцсети Х.

Через час после появления опроса 80 процентов участников выбрали вариант «да». Итоги голосования обещано подвести спустя сутки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен поведением Зеленского. Он отметил, что его огорчило нежелание бывшего комика изучить подготовленный Вашингтоном мирный план.

По словам главы Белого дома, США считают, что Россию устраивают условия мирного плана. При этом американский президент сомневается в позиции Владимира Зеленского, отмечая, что предложение поддерживают его приближенные.

