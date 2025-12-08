Выяснилось, что Венгрия и Словакия готовят иск против решения ЕК по газу РФ

Венгрия и Словакия намерены оспорить в Суде ЕС проект запрета на поставки российской нефти и газа. О планах двух стран сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Еврокомиссия готовит голосование по постановлению уже на следующей неделе. Документ предусматривает полный запрет на импорт российской нефти и природного газа на территорию Евросоюза. В Будапеште считают, что такой шаг сорвёт стабильные поставки энергии в Венгрию и Словакию и приведёт к резкому удорожанию ресурсов.
Сийярто назвал инициативу «юридическим мошенничеством». Он указал, что меры фактически носят санкционный характер, а значит, должны приниматься только единогласно. Попытка провести решение большинством голосов, по его оценке, нарушает базовый договор ЕС. Министр напомнил, что вопросы энергетики относятся к национальной компетенции государств.
Власти Венгрии заявляют: сразу после утверждения регламента подадут совместно со Словакией иск в европейский суд. Стороны также потребуют приостановить действие документа на время разбирательства.
Евросоюз ранее согласовал план постепенного отказа от закупок российского газа к 1 января 2028 года. Запрет распространяется и на трубопроводный, и на сжиженный газ. С 2028 года предполагается прекращение поставок российской нефти, обсуждается ограничение на ядерное топливо. Будапешт добивался исключений для себя, однако предложений от руководства ЕС не получил.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.