Выяснилось, что Венгрия и Словакия готовят иск против решения ЕК по газу РФ

По его словам, Еврокомиссия готовит голосование по постановлению уже на следующей неделе. Документ предусматривает полный запрет на импорт российской нефти и природного газа на территорию Евросоюза. В Будапеште считают, что такой шаг сорвёт стабильные поставки энергии в Венгрию и Словакию и приведёт к резкому удорожанию ресурсов.