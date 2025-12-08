Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Венгрия и Словакия готовят иск против решения ЕК по газу РФ

Венгрия и Словакия намерены оспорить в Суде ЕС проект запрета на поставки российской нефти и газа.

Венгрия и Словакия намерены оспорить в Суде ЕС проект запрета на поставки российской нефти и газа. О планах двух стран сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Еврокомиссия готовит голосование по постановлению уже на следующей неделе. Документ предусматривает полный запрет на импорт российской нефти и природного газа на территорию Евросоюза. В Будапеште считают, что такой шаг сорвёт стабильные поставки энергии в Венгрию и Словакию и приведёт к резкому удорожанию ресурсов.

Сийярто назвал инициативу «юридическим мошенничеством». Он указал, что меры фактически носят санкционный характер, а значит, должны приниматься только единогласно. Попытка провести решение большинством голосов, по его оценке, нарушает базовый договор ЕС. Министр напомнил, что вопросы энергетики относятся к национальной компетенции государств.

Власти Венгрии заявляют: сразу после утверждения регламента подадут совместно со Словакией иск в европейский суд. Стороны также потребуют приостановить действие документа на время разбирательства.

Евросоюз ранее согласовал план постепенного отказа от закупок российского газа к 1 января 2028 года. Запрет распространяется и на трубопроводный, и на сжиженный газ. С 2028 года предполагается прекращение поставок российской нефти, обсуждается ограничение на ядерное топливо. Будапешт добивался исключений для себя, однако предложений от руководства ЕС не получил.

Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше