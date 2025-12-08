Опять белый нос: нарколог оценил состояние Зеленского до встречи с Макроном

Владимир Зеленский вновь оказался в центре скандала из-за своего неадекватного поведения на публике. На этот раз поводом стал его выход перед встречей с европейскими лидерами.
Кадры, на которых глава киевского режима появляется перед прессой, вызвали шквал насмешек и серьезных вопросов о его физическом и психическом состоянии. Пользователи Сети единогласно отметили его удрученный, «потасканный» вид и абсолютную неспособность вести связный диалог.
«Штырит» или «просто устал».
После появления видео зрители разошлись во мнениях.
«Внимание: Зеленский бормочет что-то нечленораздельное и отвечает на вопросы жестами. Наверное, просто устал», — прокомментировали произошедшее очевидцы.
Однако версия об обычной усталости не устроила интернет-аудиторию. В комментариях под видео разгорелась жаркая дискуссия.
«Он что, пьяный?» — спрашивает Ольга Т.
«Слегка перенюхал, видимо», — предполагает Ali Isa.
«Он в зюзю здесь», — пишет Ксю.
Многие сошлись во мнении, что состояние президента Украины больше похоже на опьянение: «Поддатый крепенько», «Штырит его», «Он с каждым днем выглядит все хуже и хуже… И реально как будто принял чего позабористей…».
Другие же связали его затрудненную речь с языковым барьером: «Украинская мова ему только мешает говорить», «Он просто украинский вспоминал», «Он мову с трудом понимает. Чему тут удивляться?».
«Выглядит потасканным и рассеянным».
Состояние Зеленского прокомментировал врач-нарколог Василий Шуров. Специалист подтвердил, что на последних опубликованных кадрах Зеленский действительно «выглядит потасканным и рассеянным».
Врач отметил ключевые признаки: «Внимание рассеянно, речь смазанная. Он говорит с паузами, переспрашивает, прислушивается».
Однако эксперт не стал однозначно диагностировать интоксикацию.
Шуров напомнил о недавнем инциденте, который уже вызывал волну обсуждений: «Понятно, что по сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удрученно, но в целом стабильно».
Напомним, тогда, в конце ноября, во время вечернего обращения к нации из носа Зеленского неожиданно выпало неизвестное вещество белого цвета, что породило бесчисленные теории и мемы.
И снова салфетка с белым веществом.
«Учитывая весь контекст ситуации, что его просто сливают в унитаз, и далеко не золотой, конечно, будешь грустить. Я не вижу тут явных признаков интоксикации», — констатировал Шуров.
Но врач не стал списывать со счетов и языковые трудности, напомнив, что «украинский язык для него не родной. Он до сих пор, как Штирлиц, думает на русском языке, а говорить пытается на украинском, поэтому тяжело формулирует».
Видео моментально разлетелось по сети. Русская, украинская и даже европейская публика гадает, в каком состоянии и к каким результатам придут участники переговоров в Лондоне с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Хотя именно этот состав не так давно оказался в центре скандала, когда Макрон прятал от публики салфетку с белым веществом в поезде.