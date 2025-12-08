США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Проект бюджета военного ведомства США предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом говорится в опубликованном документе, голосования по которому в Конгрессе начнутся на этой неделе.