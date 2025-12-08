Жена Артема Колюбаева, давнего соратника Андрея Ермака, который покинул пост главы офиса президента Украины после крупного коррупционного скандала, в 2023 году зарегистрировала в США ювелирный бизнес премиум класса. Это выяснил корреспондент РИА Новости, изучив американские реестры.
Артема Колюбаева считают одним из ближайших друзей Ермака. Их сотрудничество многие годы было связано с украинской киноиндустрией. После прихода Ермака во власть дела Колюбаева расширились в оборонный и строительный секторы, а его имя регулярно появлялось в журналистских расследованиях, посвящённых финансовым потокам окружения Ермака.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении агентства, Катерина Колюбаева 5 июня 2023 года зарегистрировала в штате Вирджиния компанию EKAJEWELS COMPANY LLC. Заявлено, что фирма занимается продажей ювелирных изделий ручной работы. Она находится в том же районе Вашингтона, где семья в том же году приобрела таунхаус стоимостью 603,5 тысячи долларов.
Корреспондент РИА Новости посетил адрес, по которому официально зарегистрирована EKAJEWELS. На месте обнаружился обычный офис без вывески и витрин, то есть офлайн магазина там нет. Однако у входа стоял электромобиль Audi A6 e tron. В США модель 2025 года продаётся от 65,9 тысячи долларов.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что получил заявление об отставке от Ермака, а позже подписал указ о его увольнении. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк говорил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят у Ермака обыски на фоне крупного коррупционного скандала в энергетической сфере.