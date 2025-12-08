Совет безопасности ООН проведёт заседание по Украине 9 декабря

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Возвращение украинских детей», которую предложили Украина, Канада и несколько европейских государств. За документ проголосовали 91 страна — меньше половины от общего числа членов ООН. Против выступили Россия и ещё 11 государств, включая Белоруссию, Иран, КНДР и Кубу. 57 делегаций выбрали воздержание, а более 30 стран не участвовали в голосовании.