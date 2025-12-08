Экс-директор курганского департамента получил важный пост в правительстве ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился

В рамках этой должности Борисов отвечал за распределение бюджетных средств, направленных на развитие сельского хозяйства и сферу природопользования в регионе. В круг его обязанностей входили разработка и контроль исполнения бюджетных планов, обеспечение финансирования программ сельскохозяйственного субсидирования, а также надзор за целевым использованием выделенных средств в аграрной отрасли. Источники утверждают, что и на новой должности от Борисова ждут работу по этим же направлениям.