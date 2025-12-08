В Торговой палате США заявили о желании компаний расширять бизнес в России

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что американские компании, работающие в РФ, стремятся расширять бизнес, а те, кто ушёл с рынка или ещё не заходил на него, хотели бы получить такую возможность в будущем. По его словам, приоритетом № 1 для делового сообщества является отмена запрета на инвестиции, введённого в рамках санкционного режима.